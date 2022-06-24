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Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi devam ediyor

24.06.2022 - 13:17 | Son Güncelleme :
24 Haziran ons altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ne kadar? gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları Fed odaklı hareketlerini sürdürürken; ons altın fiyatı şu dakikalarda 1828 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda 793 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba ve perşembe günü yaptığı açıklamalar etkisini sürdürüyor. Powell, çarşamba günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde yaptığı konuşmada resesyon riski bulunduğunu ancak şu an yüksek olmadığını belirtirken; “Enflasyon bizi yukarı yönlü şaşırttı, daha fazla sürprizle de karşılaşabiliriz” şeklinde açıklamıştı.

Başkan Powell, dün Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda ise; enflasyonla mücadele taahhüdünün 'koşulsuz' olduğunu belirtirken; işsizliğin yükselme riski olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları, Fed’in sıkılaşma politikasında daha fazla hızlanabileceğine dair yapılan fiyatlamaların etkisiyle dar bantta dalgalı seyrediyor. 

Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde en yüksek 1831 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1821 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,31 oranında yükselişle 1828 dolarda işlem görüyor.

Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1023,08 lira seviyesini, en düşük ise 1014,26 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13:09 itibarıyla yüzde 0,49 oranında yükselişle 1020,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1675 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 891 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1028 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1018 lira seviyeden başlamıştı.


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