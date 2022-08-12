Bakan Nebati: 100 milyar lira vergi teşviki sağlamış olacağız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Bu yıl sonuna kadar Yatırım Teşvik Belgeli yatırımcılarımıza toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlamış olacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya platformu üzerinden ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Nebati "Dünya ekonomisinde durgunluk ve küçülme risklerinin tartışıldığı bir dönemde, biz her koşulda milletimizin menfaatlerini önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle yatırımı, üretimi, ihracat ve istihdamı artırıcı desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

VERGİ TEŞVİKİ

Nebati "Bu yıl sonuna kadar Yatırım Teşvik Belgeli yatırımcılarımıza toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlamış olacağız" ifadesini kullandı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Cari denge mesajı veren Nebati "Başta enerji olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki keskin artışlara rağmen cari dengemizde düzelmeye katkı sağlayacak tüm üreticilerimizin yanındayız" değerlendirmesini yaptı.

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