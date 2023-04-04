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Bakan Muş: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

04.04.2023 - 11:30 | Son Güncelleme :
Bakan Muş: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı | Ekonomi Haberleri

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Mart ayında ihracatın yüzde 4.4 oranında artarak 23,6 milyar dolara çıktığını ve bunun tüm zamanların ihracat rekoru olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatı tüm zamanların rekorunu Mart ayında yeniledi. Türkiye'nin ihracatı Mart ayında 23,6 milyar dolara çıktı. Bakan Muş "Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu" dedi.

Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Üretim ve ihracatta deprem etkisinin önümüzdeki aylarda daha da azalacağını düşünüyoruz. Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ithalat %4,2 artarak 32,2 milyar dolar oldu. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat %2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Türkiye'nin işlenmemiş altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu.


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