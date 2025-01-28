Bakan Kurum’dan dönüşüm çağrısı: 5.2 milyar TL destek verildi

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Yarısı Bizden desteğiyle evini dönüştüren hak sahiplerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, “Afetlere dirençli binalar için dönüşüm dışında bir seçenek yok. Evlerimizi bir an önce dönüştürelim, daha güvenli ve sağlam bir geleceği hep birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

5 BİN 483 EV DÖNÜŞTÜ

Deprem riski altındaki İstanbul’da 600 bini çok riskli 1.5 milyon konut dönüşümü bekliyor. Bugüne kadar 900 binden fazla ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul için 2023 yılında ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını başlattı. 9 Ağustos 2024’te de kampanyanın artık başvuru süresi kısıtlaması olmaksızın devam edeceği açıklandı. 11 Ekim’de yeni bir adımı daha duyuran Bakan Kurum, alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın inşa faaliyetleri için de devreye girebileceğini söyledi. Kampanya kapsamında İstanbul’da bugüne kadar 550 yapıdaki 5 bin 483 bağımsız bölüm için 5.2 milyar TL destek sağlanarak dönüşümü tamamlandı.

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1.5 MİLYON TL DESTEK

Kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. 100 bin TL taşınma yardımı ile her bir konut için sağlanan 1.5 milyon TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Sıfır faiz uygulanan kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut işbirliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.