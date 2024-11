Bakan Kacır'dan sanayicilere destek mesajı

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa’da Gıda İhtisas OSB ve Fabrikaların Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın büyüme ve kalkınma yolculuğunda, sanayi ekosistemine yeni bir soluk getirecek OSB’nin ve fabrikaların hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kacır, son 22 yılda saymakla bitiremeyecekleri sayısız projeyi, tesisi, hizmeti ve yatırımı Türkiye’ye kazandırmanın, ihracat rekorları kırmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Organize sanayi bölgelerinin sayısını 191’den 362’ye, OSB’lerdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıkardıklarını hatırlatan Kacır, konuşmasında şunları söyledi:



"LİDER TÜRKİYE"



Askeri insansız hava aracı üretiminde Dünya’da; Ticari araç, beyaz eşya ve güneş paneli üretiminde Avrupa’da lider Türkiye’yi inşa ettik. Bugün Türkiye güçlü sanayisi ve teknoloji geliştirme altyapısıyla Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir.

"OSB’LERİN ALTYAPI FİNANSMANI"



“Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonumuz doğrultusunda sanayileşme hamlemizden Şanlıurfa da payını ziyadesiyle alıyor. 22 yıl önce Şanlıurfa’da sadece 1 OSB varken, bugün bu sayıyı 5’e yükselttik. OSB’lerimizin altyapı yatırımları için 2,5 milyar lira finansman sağladık. OSB’lerimizde 31 binden fazla ilave istihdam oluşturduk. “Şanlıurfa’nın yıldızı her daim parlasın” diye çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.



"KOBİ’LERE CAN SUYU"



Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilecek yatırımlar için 2 bin 534 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 155 milyar lira sabit yatırımın 105 binden fazla ilave istihdamın önünü açtık. Şehrimize 1 Ar- Ge merkezi ve 1 teknopark kazandırdık. Şanlıurfa’nın büyümesinin, kalkınmasının başat aktörlerinden KOBİ’lerimize can suyu olmaya devam ediyoruz. 22 yıl önce KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 22 yılda bu rakamı 21 bine yükselttik. KOBİ’lerimize 4,5 milyar lira destek sağladık.



"TÜBİTAK DESTEKLERİ"

Şanlıurfa’da geleceğin bilim insanlarını keşfetme, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, bilimsel çalışmaları destekleme adına kararlılıkla gayret gösteriyoruz. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında son 22 yılda 216 bilimsel projeye 379 bilim insanına 378 milyon lira destekte bulunduk. Kalkınma Ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz ile şehrimizin potansiyelini harekete geçiriyoruz. Karacadağ Kalkınma Ajansımız ile Şanlıurfa’da bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitemizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 551 projesine 1,4 milyar lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eli ile de 178 projeye 1 milyar 150 milyon liraya ulaşan bir destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programı ile 18 projeye 2 milyar liraya yakın katkı sunduk.



"BÖLGESEL MERKEZ"



2024-2028 dönemi Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde ve bölge planımızda Şanlıurfa’ımızı çevresine hizmet veren bir cazibe merkezi olarak nitelendirdik. Şanlıurfa’da başta gıda, tekstil, giyim eşyaları ve deri ile ilgili sektörlerimizde odaklanmayı, katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı destekleyeceğiz. Tarımsal faaliyetlerin gençler için cazip hale getirilmesini sağlayacak, tarımda yenilikçi uygulamaları destekleyecek, turizm değerlerinin yerel ekonomik gelişmeye katkısını artıracak, lojistik altyapıyı güçlendirecek ve şehrin kentsel hizmetlerinde bölgesel merkez rolünü daha da güçlendireceğiz.



"STRATEJİK ÖNCELİK"



Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı”mız kapsamında yatırım tutarı 50 milyon dolara ulaşan selüloz, selüloz asetat, taş yünü, temizlenmiş yün ve yün ipi gibi üretim tesislerini Şanlıurfa’ya kazandırmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa’da tarımsal üretim altyapısını güçlendirmeyi, gıda sanayinin üretim ve inovasyon kabiliyetini ileriye taşımayı stratejik öncelik olarak değerlendiriyoruz. AK Parti hükümetlerimiz tarafından en üst düzeyde sahiplenilen GAP Projemizle bugün Şanlıurfa’da sulamaya açılan alan miktarı 425 bin hektara ulaştı. Şehrimizi pamuk, mısır ve hububat üretiminde ülkemizde öncü konuma taşıdık.



"TEKNOLOJİK KABİLİYETLER"



“GAP Hassas Tarım Uygulaması”yla şehrimizin ve GAP Bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini ve sürdürülebilirliği yükseltmek üzere teknolojik kabiliyetlerimizi harekete geçirdik. Çiftçimize artık doğadan gelen verimliliğin yanı sıra teknolojinin sunduğu imkânlar da rehberlik edecek.



"INNOFOOD"



Türkiye'nin en büyük gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi Gıda Sanayinin Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılabilmesi için Araştırma ve Yenilik Tesislerinin Kurulması (INNOFOOD) kapsamında Şanlıurfa Gıda Araştırma ve Analiz Laboratuvarı’nı kurmuştuk. Son teknolojiyle donatılmış bu laboratuvarda Şanlıurfa’da ve çevre illerde sadeyağ, süt ve süt ürünleri, baharat, yem, yağlı tohumlar, kurutulmuş meyve ve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihtiyaç duyduğu test altyapısını şehrimize kazandırdık.



"GIDA İHTİSAS OSB"



Gıda ambarı şehrimizde Bakanlığımızın 337 milyon lira finansman desteğiyle hayata geçirilen Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin gıda değer zincirindeki rolünü artıracak, yeni yatırımlarla buluşmasına vesile olacak ve yeni istihdam imkânları sağlayacak OSB’imiz; şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.



"İSTİHDAM KAPISI"



Planlı sanayi alanıyla eş zamanlı olarak da 8 tanesi Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB sınırları içerisinde yer alan ve toplam yatırım tutarı 9 milyar liraya ulaşan 25 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gıdadan tekstile, çimentodan metal profile farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu üretim tesislerimiz 2 bin 400 emekçimiz için de istihdam kapısı oldu.



"SANAYİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"



Önümüzdeki dönemde de Şanlıurfa’mızın kalkınma yolculuğuna katkıda bulunacak yatırımların önünü daha da açacağız. Şanlıurfa’nın bereketli topraklarında; üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri seviyelere çıkaracağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak teşviklerimizi, desteklerimizi çeşitlendirerek ve zenginleştirerek her daim sanayicilerimizin yanında, yakınında olacağız.