Bakan Kacır: İtalya ile savunma sanayi, havacılık ve uzayda iş birlikleri artacak

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ile gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın açıklaması yaptı. Akdeniz’in önde gelen iki üretim merkezi olan Türkiye ve İtalya’nın; geçmişi yüzyıllara dayanan ticari ve ekonomik ortaklığını her geçen gün geliştirmeye devam ettiğini belirten Kacır, şunları söyledi.

İHRACAT HEDEFİ



İtalya, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği beş ülkeden biri oldu. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar sayesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı. Rotamızı, artık daha büyük ve iddialı hedeflere yönlendirmiş durumdayız. Ekonomik ilişkilerimizin temel taşlarından olan karşılıklı yatırımlar da aynı şekilde olumlu seyrediyor.

Haberin Devamı

İKİ ÜLKE YATIRIMLARI



Son 22 yılda bin 500’den fazla İtalyan firma, ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türkiye’de kazandılar ve Türkiye’ye kazandırdılar. Benzer şekilde, Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlara imza atarak hem İtalya ekonomisine hem de iki ülkenin ortaklık ruhuna katkıda bulunuyor. Ülkelerimizin sahip olduğu büyük potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda, bu yatırımların çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yatırım ortaklığımızı, özellikle yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyoruz.

YENİ DÖNEMİN İŞARET FİŞEĞİ



Lider savunma ve havacılık firmamız Baykar’ın, köklü İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace yatırımını bu hedef doğrultusunda atılmış tarihi bir adım, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliğinde yeni bir dönemin işaret fişeğidir. Bu yatırımla, Türk-İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyeti kazanmıştır.

GÜÇLÜ BİR OYUNCU



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Giorgia Meloni’nin ortak iradesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin derinleşmesini mümkün kılmıştır. Son 22 yılda, ülkemizde tesis edilen istikrar iklimi ve hemen her alanda elde edilen kazanımlarla ülkemiz küresel ekonomide güçlü bir oyuncu haline geldi.

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİNDEN



1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan millî geliriyle Türkiye Dünya’nın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. İhracatımız imalat sanayimizin öncülüğünde 263 milyar dolara ulaştı. 2002'de yalnızca 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi. Sayıları 105’e ulaşan teknoparklarımızda faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve bin 600’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimiz Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü destekliyor.

AVRUPA’NIN PARLAYAN YILDIZI



Türkiye, teknoloji girişimciliğinde artık Avrupa’nın parlayan yıldızı olarak ifade ediliyor. Elbette sanayide, teknolojide ve girişimcilikte son 22 yılda gerçekleştirdiği muazzam sıçrama, genç ve dinamik iş gücümüz, lojistik avantajlarımız, Gümrük Birliği ve imzaladığımız serbest ticaret antlaşmalarıyla 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı İtalya ile Türkiye arasındaki hem coğrafi hem de kültürel yakınlık, ülkemizi İtalyan firmaları için çekim merkezi haline getirdi.

Haberin Devamı

İTALYA İLE İKİLİ İŞ BİRLİKLERİ



Türkiye ve İtalya’nın; sanayi, teknoloji, yatırım ve inovasyon alanlarındaki ortaklığını, iki ülkenin küresel pazarlardaki konumunu ortak çıkarlar çerçevesinde pekiştirecek stratejik vizyonun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, sayın bakanla; savunma sanayi, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörler başta olmak üzere yeni iş birliği fırsatlarını çok detaylı bir şekilde ele aldık. Kendisinin, iki ülkenin iş birliğine dair sahip olduğumuz yaklaşımı paylaştığını memnuniyetle gördüm. Sayın Bakanın ziyaretinin Türkiye-İtalya arasında yeni iş birliklerinin filizlenmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Her iki bakanlık olarak heyetlerimiz önümüzdeki aylarda iki ülke iş birliklerinde yeni başarı hikayelerine kapı aralayacak projeler geliştirmek üzere yoğun bir çalışma içinde olacaklar.