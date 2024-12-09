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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

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#Asgari Ücret#Vedat Işıkhan#Big Para
Bakan Işıkhandan asgari ücret açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 11:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan emeklilerin, işçilerin, memurların ve tüm sabit gelirli vatandaşların aylık artışlarını aşırı kâr hırsı ve fırsatçıların fahiş fiyatlara ezdirmeyeceklerini söyledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı. 

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle: 

"Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını, aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğimiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir."

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#Asgari Ücret#Vedat Işıkhan#Big Para

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