Bakan Işıkhan belediyelerin SGK borçlarını tek tek açıkladı... Asgari ücrete ara zam açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Habertürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Özgür Özel'in analizlerinin, değerlendirmelerinin hepsi yanlış. Belediyelerin bugün SGK borcu 167 milyar lira. Bu da 55 ton altın yapıyor. Ancak Özel, bu borçların 3'te 1 i CHPli belediyelere ait dedi bu da yanlış. Doğrusu borçların yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait.

Büyükşehir Belediyelerin borcunun yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait.

Toplam belediye sayısı 1405. Bu belediyeler borçlarını genellikle ödüyor. Ancak CHP'li belediyelerin SGK borçlarını ödeme konusunda sıkıntı var.

EN BORÇLU KURUMLAR CHP'YE AİT

En borçlu 30 belediyeden 23'ü CHP belediyelere ait. İlçe belediyelerinde de durum aynı. İlçe belediyelerinin yüzde 34'ü CHP'li borçların yüzde 65'i CHP'li belediyelere ait. Toplam SGK borcunun 4'te 1'i belediyelerin borcudur. En borçlu kurum ve kuruluşlar yine CHP'li belediyelere ait.

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SGK prim tahsilatı oranı yüzde 90. Belediyelerden prim tahsilatı oranı yüzde 44. Ödemiyorlar. Ödeme noktasında bir irade göstermediklerinde biz de tahsil edemiyoruz.

1405 belediye var borçları ödeseler biz de bunu gündeme getirmemize gerek kalmayacak.

Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan sürekli rahatsızlık duyuyorum. CHP'li olsun olmasın prim alacaklarımızı aziz milletimize açıklamak durumdayım.

EN BORÇLU BELEDİYE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SGK'ya en borçlu belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yıllardır CHP'li olan bir belediye. Borcu 12 milyar lira. 5 yılda borcunu iki bin kat artıran bir belediye.

Borçları ödemediğiniz taktirde biz faiz işletmek durumundayız. Borçları zamanında ödeseler bunları konuşmak zorunda kalmazdık.

Biz İzmir'de belediye işçilerinin eylem yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Askeri ücreti artıralım diyen belediyeler kendi işçilerine gelince çelişiyorlar.

SGK'ya en borçlu 2. belediye Ankara. 8,7 milyar lira boru var. 2019'da Ankara CHP'ye geçtiği zaman borcu 60 milyon liraydı. 5 yılda Ankara'nın borcu 55 kat artmış.

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İstanbul Belediyesi prim borcu 7,3 milyar lira. 2019'da İstanbul CHP'ye geçtiğinde borcu 70 milyon lira.

Diğer en borçlu belediye Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi.

Borçların AKP döneminden kaldığı iddiası 100'de 100 gerçek değil. AKP'li belediyelerin SGK'ya borcu ya düşük ya da hiç bulunmamakta. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya hiç borcu yok. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum.

SGK'ya en borçlu 6. belediye Hatay belediyesiydi. Borçların tamamı CHP'den devralındı. Başkan hiçbir zaman bu borç CHP'nin demedi. Deprem felaketi olduğu halde şu an Hatay borç noktasında 14. sıraya gerilemiş durumda. Hatay Belediye Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum.

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Türkiye sosyal güvenlik açısından inanılmaz bir sosyal güvenlik reformuna girdi. Sosyal güvenlik hizmetlerinde çağın standartlarını yakalamış hatta geçmiş durumdayız. Evde bakım hizmetlerimiz, şehir hastanelerimiz... AB'deki bir çok ülke kriz yaşarken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan sayesinde sağlıkta önemli reform yaptık.

Emeklilerle ilgili inanılmaz vaatlerde bulunuyordu çoğu belediye. Hani nerde bu vaatler? Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde tüm emeklilerin dertlerini bitirme derdindeyiz.

Mecliste'de bu yöndeki sorulara yanıt verdik. Kamuoyu gündemini biraz bundan uzaklaştırmamız gerek. Özel şirketlerin de prim borcu söz konusu. Bizim müfettişlerimiz çalışma içinde.

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167 milyarı emekli aylıkları ve sağlık hizmetleri için tahsil etmemiz lazım. Eninde sonunda tahsil edeceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları karşılığı önerdiği gayrimenkullerin reddi gündeme geldi. Ankara Belediyesi'nin borçları karşılığı önerdiği gayrimenkulleri üzerinde haciz ve şerh var.

Kocaeli Belediyesi'nin önerdiği cami ve okullar SGK tarafından kabul edildi haberleri doğru değil.

Borçları yapılandırma konusunda herhangi bir adım şu an söz konusu değil. Bizimle iletişim kurmayan belediyelerden SGK borcunu tahsil etmek zorundayız.

CHP'NİN ALTIN HESABI

CHP manipülatif bir yol izliyor. Altın küresel ekonomide sürekli değer kazanan bir emtia. Altın üzerinden hesaplama yaparak CHP algıda değişiklik yapmaya çalışıyor. Maaşlar ve ücretler tüm dünyada değer kaybetmeye mahkum. Altın tüm dünyada değer kazanan bir emtia. Türkiye maaşların altın karşısında en az değer kaybettiği ülke.

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2002'de asgari ücret 145 eurodan 605 euroya çıktı. Amacımız vatandaşın cebine giren paranın değerini arttırmak. İnşallah enflasyon 2025 yılında kontrol altına alınacak göstergeler bunu gösteriyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumuı, bu durumda ekonomi koordinasyon kurulunda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz.

Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda.

Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti.

EYT

EYT'den emekli olmaya başlayan bir süreç var. Aylık sayısı bugün itibarıyla 2,5 milyona yaklaşmış durumda. EYT'den 5 milyon kişi yararlanacak. Emekli olan 2,5 milyon kişinin yüzde 58'i çalışıyor. Toplam 16.6 milyon emeklimiz var. EYT'nin bize yarattığı tahribatı güçlü ekonomimiz ile dengeliyoruz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde müfettişlerimiz çalışmalarını tamamladı. Farklı siyasi görüşe sahip çalışanların işten çıkarıldığı tespit edildi. Bakanlık olarak her zaman işçilerimizin yanında olduk.