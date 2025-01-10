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Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı

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#Engelli Aylığı#Yaşlı Aylığı#Mahjnur Özdemir Göktaş
Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:20

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Ocak ayına ilişkin 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." dedi.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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#Engelli Aylığı#Yaşlı Aylığı#Mahjnur Özdemir Göktaş

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