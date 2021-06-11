‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Bakan Elvan'dan 'enflasyon' mesajı

11.06.2021 - 10:51
Bakan Elvan'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "Yapısal politikalara hız kazandıracağız. Yakın zamanda kuracağımız fiyat istikrarı komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm üretecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sahanın oyuncuları olarak sizlerin de iyi bildiğinizi gibi enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadeleyi bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Sorunu bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor.

Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor.

Yapısal politikalara hız kazandıracağız. Yakın zamanda kuracağımız fiyat istikrarı komitesi enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm üretecek. Verimliliği odağımıza alalım üretim yapısında kalıcı ve rekabetçi yağıyı hakim kılıp fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi planlıyoruz.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3779 Değişim: -0,59%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1359 Değişim: -1,38%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
505,50 Değişim: -1,75%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.