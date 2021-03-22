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Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Kararlılıkla sürdürülecek

22.03.2021 - 09:09
Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Kararlılıkla sürdürülecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır. "


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