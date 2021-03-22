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Küresel piyasalar yoğun gündeme odaklandı

22.03.2021 - 09:20
Küresel piyasalar yoğun gündeme odaklandı | Piyasa Haberleri

Geçen hafta küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları izlenirken, bu hafta da devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları, tahvil piyasasının seyri ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.

Geçen haftanın son işlem gününde, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ve bu ay sonu süresi dolacak ek kaldıraç oranında (SLR) uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise cuma günü Kovid-19 salgınında 3. dalga endişelerine paralel bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin alınması, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1,1907'den tamamlamasın sonrası bugün 1,1895'ten işlem görüyor.

Asya tarafında, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir yıllık faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakarak, üst üste 11. ayda da para politikasında değişikliğe gitmedi. PBoC'nin kararı sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 1.528,99 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,5 azalışla 7,2189'da kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklamada "enflasyonla mücadelede kararlılık" vurgusu öne çıktı. TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, "Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bugün yaptığı açıklamada "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı. Maliye politikalarının, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulanmaya devam edileceğini kaydeden Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek. Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.

Bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2020 iş gücü istatistikleri
10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi
12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı cari işlemler dengesi
17.00 ABD, şubat ayı mevcut konut satışları


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