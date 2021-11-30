Bakan Elvan: Herkes büyümeden yararlanacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan büyüme rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Elvan açıklamasında, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

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Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.



Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.



Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 30, 2021

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