TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı İmzalandı. Bu anlaşma ile iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

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Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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