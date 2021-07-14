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Bakan Elvan Alman şirket yöneticileriyle bir araya geldi

14.07.2021 - 08:25
Bakan Elvan Alman şirket yöneticileriyle bir araya geldi | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldi.

Elvan toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, katılımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı.

Geçen yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsatan Elvan, bu yılki büyümeye ilişkin öncü göstergelerin çok olumlu geldiğini, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 7 civarında bir büyüme gösterebileceğini kaydetti.

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen cari işlemler tarafında umut verici gelişmeler olduğuna da işaret eden Elvan, güçlü ihracat performansı, azalan altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki ılımlı toparlanmanın bu olumlu görünümün ana itici unsuru olduğunu belirtti.

Elvan, ekonomi politikalarının yönünün sağlam olduğunu ve Türkiye'nin Ortodoks ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

"MALİYE VE PARA POLİTİKALARI EL ELE YÜRÜYECEK"

Maliye politikaları ile para politikalarının el ele yürüyeceğine işaret eden Elvan, mali disiplinin son 19 yılda Türkiye ekonomisinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini ifade etti.

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları kapsamında kırılganlıkları azaltma, verimliliği ve rekabeti artırmaya yönelik ekonomik eylemler dizisi tasarladıklarını belirten Elvan, tüm bu eylemlerin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Yatırımları teşvik etmek için atacakları adımlar hakkında da bilgi veren Elvan, Yatırım Teşvik Sistemini sadeleştirip yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.

Elvan, şunları kaydetti: "Öngörülebilirliği artırmak ve bürokrasiyi azaltmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu’nu kuracağız. Proje bazlı teşvikler için nakit teşvik uygulamalarını başlatacağız. Yeni yatırımlar için diğer vergi ödemelerinden belirli bir oranda yatırım katkı payı düşülmesine izin vereceğiz. Küresel değer zincirlerinin ilave entegrasyonu için ürün bazlı destek programları uygulayacağız."

Bakan Elvan konuşmasının ardından, programa katılan Alman şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye ekonomisine ve Türkiye’de yatırım imkanlarına ilişkin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan Elvan, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemize yatırım yapan Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik. Ekonomik görünüm, politika çerçevemiz, vergisel düzenlemeler, yatırım teşvikleri ve yeşil dönüşüm alanlarında atacağımız adımları paylaştık. İlişkileri daha da güçlendireceğiz!" değerlendirmesinde bulundu.


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