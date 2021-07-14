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Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı

14.07.2021 - 08:37
Hazineden 1,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 143 milyon 740 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 1 milyar 143 milyon 740 bin lira tutarında, 14 Temmuz 2021 valörlü, 12 Temmuz 2023 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.


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