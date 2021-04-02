Bakan Elvan, AB büyükelçileri ile görüşecek | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, Ekonomi Reformları'na ilişkin olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya gelecek. Bakan Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda AB büyükelçilerine "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak. Bakan Elvan, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında AB büyükelçilerine bilgi verecek ve soruları cevaplayacak.

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