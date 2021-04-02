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Dolar kurunda son durum

02.04.2021 - 10:45 | Son Güncelleme :
2 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,99 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en yüksek 8,2908 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajının devam ettirilmesi ile düşüşe geçerek günü de yüzde 1,6 değer kaybıyla 8,1195'ten kapattı.

Bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, yaklaşık bir haftanın ardından 8'in altına inerek 7,9880'i gördü. Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,4 altında 7,9940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,3 azalışla 9,4370'ten, sterlin/TL de yüzde 1,5 değer kaybıyla 11,0750'den satılıyor.

Düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi 92,9 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi de 1,1780 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

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Analistler, dün dünya genelinde açıklanan pozitif imalat sanayi verileri paralelinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

Yurt içinde TCMB'nin "yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiği" mesajını korumasının da kur tarafına pozitif yansıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili dolayısıyla piyasaların birçoğunun kapalı olacağını, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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