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Bakan Elvan: 2021 bir reform yılı olacak

04.01.2021 - 13:44
Bakan Elvan: 2021 bir reform yılı olacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"1. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

    Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

    2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.

2. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. 

   Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız."

 

 

 


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