Bakan Dönmez: 2020 Türkiye'mizin yılı oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu" şeklinde belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm dünyanın geleceğini belirleyecek enerji alanında 2020, Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. 'Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz' dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." açıklamasında bulundu.

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