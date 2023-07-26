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Bakan Bolat açıkladı... Hibelerde artış yaşandı

26.07.2023 - 11:33 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat açıkladı... Hibelerde artış yaşandı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına (KOOPDES) ilişkin başvuruların 14 Ağustos tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOOPDES kapsamında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları yüzde 100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık yüzde 33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400 bin TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60 bin TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274 bin TL’ye yükseltilmiştir. Destek Programına ilişkin başvurular 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilmektedir" dedi. 


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