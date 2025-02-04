Bakan Bayraktar: 3 milyar dolarlık gaz ithalatı önlenecek

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Güneş enerjisi santrallerine tahsis edilen 6 Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) için yarışmalar düzenlendi. 67 şirketten toplamda 146 başvuru yapıldığı yarışmalarda, toplam 800 megavat kapasiteli alanların tahsisi yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmalara yoğun ilgi olduğunu belirterek “Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu.” dedi.

Bu yatırımların gerçekleşmesiyle birlikte yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önleneceğini, 20 yıllık alım süreci düşünüldüğünde bunun parasal karşılığının 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, 2025 YEKA yarışmalarını da yıl sonunda kadar gerçekleştireceklerini açıkladı.

146 BAŞVURU

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Güneş enerjisi santrallerine yönelik olarak YEKA GES-2024 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapıldı. Yarışmalara, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katıldı. Başvurular, 28 Ocak 2025 tarihinde alınırken yerli ve yabancı 67 şirketten toplamda 146 başvuru geldi.

6 İLDE 6 GES

YEKA GES-2024’te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya’da bulunan toplam 800 MWe gücündeki bağlantı kapasitesi, yapılan yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edildi. Sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan yarışmalar büyük bir rekabete sahne oldu.

20 YILI KAPSIYOR

Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3,25 dolar/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek.

600 BİN HANEYE ELEKTRİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rüzgâr ihalelerine olduğu gibi güneşe de yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, “Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu.” dedi.

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GÜVENİN GÖSTERGESİ

Bayraktar, 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolar bir bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini kaydederek “Bizim elektrik alım garantimiz kilovatsaat başına 3,25 sent dolar oldu. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla baktığınızda yaklaşık yarısından da daha düşük bir fiyatla gerçekleşti. Bütün bu süreçler, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne, enerji sektörüne ve ekonomimize olan güveni göstermesi açısından fevkalade değerli.” diye konuştu.

SIRADA 2025 YARIŞMALARI VAR

2025 yılının YEKA ihalelerini de yıl sonunda en az 2 bin megavat olarak yapacaklarını açıklayan Bakan Bayraktar, “Bugün yaptığımız ihaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz ve bu yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelir.” dedi.

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YATIRIMLAR HIZLANACAK

Bayraktar, özellikle rüzgâr ve güneşte yatırım süreçlerini hızlandıracak bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak “Bu sayede ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltacak, enerji talebini karşılama noktasında katkı yapacak ve elbette ki iklim hedeflerimize, emisyon düşürme hedeflerimize katkı sağlayacak projeleri bir an önce hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Bu ihalelerde yerli ekipman üretimini önceliklendirdiklerini söyleyen Bayraktar, “Panelde ve modülde yüzde 75’lik minimum yerlilik şartıyla ihaleleri gerçekleştirdik. Dolayısıyla burada kullanılacak paneller, Türkiye'de üretilen paneller olacak. Bu anlamda hem sanayiye hem yeşil istihdama katkı sağlayacak.” dedi.

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Tüm yarışmalarda daha önce belirlenen kilovatsaat başına 3,25 dolar-sent’lik taban fiyata inilirken yarışmalarda en iyi teklifleri veren şirketler şöyle: