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Bakan açıkladı: Türk Eximbank'tan ihracatçılara 1 milyar euro kaynak

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#Ticaret Bakanı#Eximbank#Ömer Bolat
Bakan açıkladı: Türk Eximbanktan ihracatçılara 1 milyar euro kaynak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 17:16

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türk Eximbank ihracatçılarımızın AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na adaptasyonu noktasında 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacak" açıklamasında bulundu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk Eximbank yeşil dönüşüm hedefi çerçevesinde ihracatçılarımızın AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacak. " dedi.

X üzerinden açıklama yapan Bolat, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak küresel ticaretteki dönüşüme uyum hedefleri doğrultusunda dijital ekonomi ve yeşil dönüşüme büyük bir önem veriyor ve bu süreçte ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdürüyoruz.

Bu çerçevede Türk Eximbank, yeşil dönüşüm hedefi çerçevesinde ihracatçılarımızın Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’na adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile 1 milyar Euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacak.

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İhracatçılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye’mizin küresel ticaret pazarındaki rekabet gücünü artıracak plan ve programları hayata geçirmeye ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

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#Ticaret Bakanı#Eximbank#Ömer Bolat

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