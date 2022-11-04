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Bahçıvan, İSO’da yeniden aday

04.11.2022 - 09:56 | Son Güncelleme :
Bahçıvan, İSO’da yeniden aday | Ekonomi Haberleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO’nun 2022-2026 çalışma dönemi için yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bahçıvan, yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından ve görüşlerine daima önem verdiği İSO camiasından gelen önerilerin yanı sıra birçok kademesinde görev aldığı İSO’ya karşı duyduğu sorumluluk bilinciyle başkanlık görevine yeniden aday olma kararı aldığını belirterek, önceki gün yaptıkları İSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimleri sonucunda 2018-2022 çalışma dönemini tamamladıklarını bildirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bahçıvan, 8 Kasım’da yapılacak İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde yeniden başkan adayı olduğunu belirterek, “Seçim takvimi doğrultusunda gelecek hafta yönetim kurulu ve diğer organlarımızın seçimleri olacak. Bu vesile ile İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olduğumu hem camiamız ve hem de kamuoyunun dikkatine sunuyorum” ifadelerini kullandı. İSO’da başkanlığa aday diğer bir isim de İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Adnan Dalgakıran oldu. Dalgakıran, yaptığı açıklamada “Kendini ispat etmiş, sanayinin gerçeklerinin farkında, iddialı, cesur ve deneyimli bir kadro ile İSO’nun yönetimine talibiz. 8 Kasım’da yapılacak seçimde başkanlığa adayım” dedi.


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