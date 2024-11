BAE'nin gerçek sahipleri: Kraliyet Ailesi... Trilyon dolara hükmediyorlar

Haberin Devamı

Pandemiden bu yana geçen yıllar içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Ancak bu yükselişin ardında yatırımcılar, yöneticilerin büyük ölçüde hâkim olduğu karmaşık bir piyasayla karşı karşıya.

Bloomberg'ün haberine göre, bugünlerde, Abu Dabi'nin iki yönetici yardımcısından biri, BAE'nin ulusal güvenlik danışmanı ve başkanının kardeşi olan Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan'a bağlı şirketler, şehrin gösterge endeksindeki ağırlığın en az üçte ikisini oluşturuyor.

Bu erişimin boyutu geçtiğimiz günlerde gözler önüne serildi. Lulu Retail Holdings bu ay Abu Dabi borsasında ilk kez işlem görerek BAE'nin en büyük halka arzını gerçekleştirdi ve Vanguard Group Inc. ve Singapurlu GIC gibi küresel isimleri kendine çekti. Birkaç yıl önce Şeyh Tahnoon tarafından kontrol edilen bir Abu Dabi varlık fonu, hipermarket zincirinin ana şirketinin beşte birini satın almıştı.

Kraliyet ailesinin bağlantıları diğer pek çok hisse senedine de uzanıyor. Örneğin 41 milyar dolarlık Emirates Telecommunications Group Co. şirketinin en büyük hissedarı Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın başkanlığını yaptığı bir varlık fonu.

Turizmdeki artış, yeni işletmeler ve büyük hedge fonlarının gelişiyle Abu Dabi'nin ana endeksi Nisan 2020'den bu yana dolar bazında neredeyse üç katına çıkarak bu dönemde dünyanın en iyi performans gösteren büyük piyasalarından biri haline geldi. Ancak analistler ve yatırımcılar, piyasanın alışılmadık yapısının tam olarak değerlendirmeyi zorlaştırabileceğini söylüyor.

Tellimer'de gelişmekte olan ve öncü piyasalar stratejisti olan Hasnain Malik, “Gurbetçi ve turizm odaklı şirketler, nüfus artışı ve ziyaretçi gelişleri açısından sıcak temellerin tadını çıkarıyor” dedi.



Mali "Piyasa değerine göre en büyüklerden bazıları olan ilişkili taraf hissedarlara sahip şirketleri dışarıdan bakarak objektif bir şekilde analiz etmek çok daha zordur” ifadesini kullandı.



GOLDMAN'DAN DAHA BÜYÜK



Şeyh Tahnoon'un imparatorluğunun merkezinde, 2019'dan bu yana 400 kattan fazla artış gösteren International Holding Co. yer alıyor. Şirket 245 milyar dolarla Abu Dabi borsasının değerinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor ve Goldman Sachs Group Inc. ve Walt Disney Co. şirketlerinden daha değerli.



Bu durum pek çok uluslararası yatırımcıyı cezbetmedi ve IHC, Bloomberg tarafından takip edilen analistler tarafından kapsanmıyor. IHC'nin İcra Kurulu Başkanı Syed Basar Shueb, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, aracı kurumunu küresel yatırımcılarla çalışmaya yönlendiren şirkete gelen herkesin erişebileceğini söyledi.



HOLDİNGİN GENİŞ KAPSAMLI BİR PORTFÖYÜ VAR



Rihanna'nın iç çamaşırı serisinden Elon Musk'ın SpaceX'ine kadar çeşitli firmalara yatırım yaptı ve Abu Dabi borsasındaki en aktif aracı kurumun sahibi. Bu arada, Şeyh Tahnoon'un başkanlığını yaptığı bir fon olan ADQ, borsanın kendisini denetliyor.

Şeyhin holdingleri Abu Dabi'nin ötesine geçiyor. İmparatorluğunun bir parçası olan bir fon, şu anda şehrin en büyük halka açık şirketleri arasında yer alan Dubai Elektrik ve Su İdaresi'nin 2022'deki ilk halka arzının yatırımcıları arasındaydı.



Aynı zamanda Abu Dabi borsası da bir dizi ilk halka arzdan yararlandı. Bunların birçoğu da Şeyh Tahnoon'un imparatorluğuyla bağlantılı: Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Pure Health Holding PJSC ve Presight AI Holding.



Tüm bunlar, bir zamanlar yurt dışında çok az bilinen bir pazarın büyüklük açısından Brezilya ve İspanya'nın önüne geçmesine yardımcı oldu. Ancak hacimler buna ayak uyduramadı ve hala bazı uluslararası pazarların gerisinde.

Kamco Invest Yatırım Stratejisi ve Araştırma Direktörü Junaid Ansari'ye göre, düşük vergiler gibi iş dostu politikalar BAE borsalarının güçlenmesine yardımcı oldu.



Ansari, yine de, özellikle devlete ait olan önemli hisse senetlerinin halka açıklığının artırılmasının daha fazla uluslararası para çekmeye yardımcı olabileceğini söyledi.