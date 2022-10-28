Avrupalı emekli turiste kış tarifesi | Ekonomi Haberleri

Enerji krizinin ortasındaki Avrupa’da emeklilerin gözü sıcak tatil bölgelerinde. Antalya’da turizmciler de Avrupa’daki 150 milyon emeklinin sıcak tatil bölgelerinde kışı geçirmesiyle ilgili uzun süreli tatil paketleri hazırlayıp satışa sundu.

En popüler destinasyon olan Antalya’dan 152 otel kampanyada yer alıyor. Antalya’nın yanı sıra Kuşadası, İzmir, Bodrum, Marmaris gibi Ege kıyıları ile KKTC de kampanya kapsamında bulunuyor. Kampanyada 56 günlük rezervasyon için 4-5 yıldızlı her şey dahil sistem otellerde fiyatlar 1051-9 bin 892 Euro arasında değişirken, 2-3 yıldızlı otellerde 511 Euro’dan başlıyor. Bu kış enerji fiyatlarına gelen zamlarla zor durumda kalan Avrupa’daki emekliler, kışı evde geçirmek yerine Antalya veya diğer destinasyonlarda 2 ayı bulan tatili yapıp daha kazançlı çıkabilecek.

DHA'nın haberine göre; Antalya Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, özellikle kış turizminde Türkiye ve Antalya’nın ‘Turkish Riviera’ adıyla anılan destinasyonda 3’üncü yaş grubu turistleri her zaman ağırladığına dikkati çekerek şunları söyledi:

150 MİLYON KİŞİ

“Kış aylarında 3’üncü yaş grubu tatilci grubunun hareket kabiliyeti, ekonomik kabiliyeti çok daha üst düzeyde olduğu için, kış aylarında tatil yapabildikleri için bu grubun kış aylarında misafir edilmesi çok doğal bir şey. 150 milyon 3’üncü yaş grubu tatilcinin, emeklinin olduğu Avrupa’daki bu gruba yönelik kampanya yapılması gerekliliği çok doğru. Avrupa ülkelerinin de bize rakip olan destinasyonlarında çok ciddi çalışmaları var. Biz de bu alanda platformda yarışıyoruz, yarışacağız.” Kızıldağ, kış dönemi turizminde geçen yıla oranla artış olduğunu dile getirdi.

‘TÜRKİYE’DE FİYATLAR MAKUL’

Antalya’da kış aylarını geçirecek olan Avusturyalı Walter Wiesingen, Ukrayna krizinin Avrupa’yı her anlamda etkilediğini dile getirerek, “Avrupa’da zor zamanlar bizi bekliyor, özellikle ısınma konusunda” dedi. Enflasyonun da yaşamı etkilediğini belirten Wiesingen, “Bu yüzden ben de buradayım. Türkiye’de misafirperverlik fevkalade mükemmel. Burada kendimi iyi ve rahat hissediyorum. Herkese tavsiye ederim, Türkiye’ye gelsinler ve görsünler. Burada aylarca vakit geçirebilirler” ifadelerini kullandı. Eşiyle Antalya’da kış tatilini geçiren Kurt Ender ise Türkiye ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: “Bölgenin havası iyi. Kış ve yaz sporları yapabiliyorum. Benim için mükemmel hava ve elverişli. Güzel bir oteldeyim. Kışın Türkiye fiyatlar açısından ekonomik ve makul. Bu durum bizim için olumlu. İspanya’ya gitmektense Türkiye’yi tercih ediyorum. Parasal olarak burada daha çok seçenek var.”

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