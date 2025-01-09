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Avrupa ülkesinden doğalgaz üretim rekoru

09.01.2025 - 13:59 | Son Güncelleme :
Avrupa ülkesinden doğalgaz üretim rekoru | Ekonomi Haberleri

Norveç'in doğal gaz üretiminin, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 124 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Norveç Açık Deniz Müdürlüğü (NOD), ülke kıta sahanlığındaki doğal gaz üretim faaliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ülkede doğal gaz üretimi 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 124 milyar metreküpe ulaştı. Böylece ülkede söz konusu üretimde rekor tazelendi.

Norveç'in gaz üretimi, bakım kesintilerinin büyük ölçüde etkili olduğu 2023’te 116 milyar metreküp ve 2022'de 122,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

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Norveç, 2022’de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi haline gelirken, ülkeden gelen gaz, Avrupa Birliği'nin tüm ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

NOD Genel Müdürü Torgeir Stordal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ukrayna üzerinden Rus gazının nakli yıl sonunda bittiği için, Norveç'ten gelen gaz daha da önemli hale geldi.” ifadesini kullandı.

Resmi tahminlere göre, Norveç'in petrol ve doğal gaz üretimi kademeli olarak 2029'a doğru düşecek.

NOD, Norveç'in gaz üretimim 2025’de yıllık yüzde 2,9 düşüşle 120,4 milyar metreküpe ineceğini ve 2027’ye kadar bu seviyeye yakın kalacağını tahmin ediyor. Söz konusu üretimin 2029’da ise 110,8 milyar metreküpe düşmesi bekleniyor.


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