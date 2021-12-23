  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Avrupa otomotiv pazarı daraldı
‹ Önceki Haber Finansal İstikrar Komitesi’nin 2. Toplantısı gerçekleştirildi Finansal İstikrar Komitesi’nin 2. Toplantısı gerçekleştirildi Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi

Avrupa otomotiv pazarı daraldı

23.12.2021 - 16:35
Avrupa otomotiv pazarı daraldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomotiv pazarı 2021 yılı kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), kasım ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4, otomobil pazarı yüzde 17,5, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,1 azalış gösterdi.

İHA'nın haberine göre; otomotiv pazarı 2021 Kasım ayında yüzde 16,4 azalarak 1 milyon 47 bin 974 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 254 bin 231 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı aynı dönemde yüzde 17,5 azalarak toplam 864 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Kasım ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 47 bin 56 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Kasım ayında yüzde 12,1 azalış göstererek 152 bin 218 adede ulaştı. 2020 Kasım ayında 173 bin 218 adet satış gerçekleşmişti. Otomotiv pazarı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6, otomobil pazarı yüzde 0,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 arttı.

OCAK-KASIM DÖNEMİ

Otomotiv pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 2,6 arttı ve 12 milyon 986 bin 747 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 12 milyon 661 bin 53 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 10 milyon 744 bin 49 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 12,7 arttı ve 1 milyon 818 bin 269 adede yükseldi. 2020 yılında ise 1 milyon 613 bin 853 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 2,1 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 12,7 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.805 Değişim: 0,06% Hacim : 35.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.726 23.12.2021 Yüksek 1.849
Açılış: 1.835
11,2446 Değişim: -7,75%
Düşük 10,2360 23.12.2021 Yüksek 12,2516
Açılış: 12,1899
12,7565 Değişim: -7,83%
Düşük 11,6293 23.12.2021 Yüksek 14,6486
Açılış: 13,8401
652,85 Değişim: -7,76%
Düşük 594,05 23.12.2021 Yüksek 710,84
Açılış: 707,80
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.