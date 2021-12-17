  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü
‹ Önceki Haber Bakan Muş: Markalarımız milli servetimizdir Bakan Muş: Markalarımız milli servetimizdir Sonraki Haber › Kripto paralar düşüşte! Bitcoin’de 50 bin dolar seviyesi kritik Kripto paralar düşüşte! Bitcoin’de 50 bin dolar seviyesi kritik

Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü

17.12.2021 - 14:34
Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomobil pazarı 2021 Kasım ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Kasım ayı Avrupa otomobil pazarı gelişmelerini paylaştı. Buna göre, AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2021 Kasım ayında yüzde 17,5 düşüş yaşandı. Pazar toplam 864 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Kasım ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 47 bin 56 adet gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalış ve 518 bin 294 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.

##$HABER_1472538$##

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 59,1 ile Litvanya, yüzde 31,7 ile Almanya ve yüzde 28,4 ile Macaristan oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 73,8 ile İzlanda, yüzde 24 ile Bulgaristan ve yüzde 22,9 ile İrlanda oldu.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 17,8 ile Litvanya, yüzde 9,6 ile Belçika ve yüzde 8,3 ile Hollanda oldu. Ocak-Kasım döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 34,1 ile İzlanda, yüzde 28,9 ile Norveç ve yüzde 27,9 ile Yunanistan oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.084 Değişim: -8,52% Hacim : 77.012 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.071 17.12.2021 Yüksek 2.407
Açılış: 2.279
16,5125 Değişim: 5,31%
Düşük 15,6358 17.12.2021 Yüksek 17,1783
Açılış: 15,6803
18,5312 Değişim: 4,06%
Düşük 17,7225 17.12.2021 Yüksek 19,4492
Açılış: 17,8086
953,28 Değişim: 5,08%
Düşük 905,28 17.12.2021 Yüksek 998,55
Açılış: 907,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.