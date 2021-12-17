  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Kripto paralar düşüşte! Bitcoin’de 50 bin dolar seviyesi kritik
‹ Önceki Haber Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü Avrupa otomobil pazarı yüzde 17,5 düştü Sonraki Haber › Benzin, motorin ve otogaza yeni zam Benzin, motorin ve otogaza yeni zam

Kripto paralar düşüşte! Bitcoin’de 50 bin dolar seviyesi kritik

17.12.2021 - 16:12 | Son Güncelleme :
Kripto paralar düşüşte! Bitcoin’de 50 bin dolar seviyesi kritik | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 50 bin doların altında işlem görürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bitcoin 50 bin dolar seviyesini kırmadığı sürece opsiyon piyasasında da satış eğiliminin fazla olması bu bağlamda baskı oluşturuyor” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Kripto para piyasaları, merkez bankalarının sürpriz kararlarının açıklandığı haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed), varlık azaltım hızını artırmasının yanı sıra 2023 yılında 3 faiz artışı yapılacağı öngörüsü piyasalar için sürpriz olurken; dün İngiltere Merkez Bankası’nın 10 yılın zirvesine çıkan enflasyon sonrası beklenmedik bir şekilde faiz artırması da piyasalar açısından bir diğer şaşırtıcı sebep oldu. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin üzerinden gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, “Bitcoin dağılımının yüzde 86’sını tutan 10 BTC ve üzeri taşıyan hesapların bir kısmı Bitcoin alımını 47 bin dolar bölgesinden gerçekleştirirken, kısa vadeli yatırımcıların satış tarafında olduğunu ve son birkaç gündür borsalara Bitcoin girişlerinin yaşandığını görüyoruz” şeklinde değerlendirdi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 48 bin 177 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 46 bin 771 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları, saat 16.06 itibarıyla yüzde 1,77 oranında değer kaybıyla 47 bin 166 dolar seviyesinde hareket ederken; Ethereum fiyatları ise aynı dakikalarda yüzde 4,69 oranında düşüşle 3 bin 836 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BİTCOİN KRİTİK 50 BİN DOLAR SEVİYESİNİ AŞAMAZSA…
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Bitcoin ve Ethereum bu haftayı yüzde 4 değer kaybına yakın tamamlamaya hazırlanırken, oldukça kritik bir haftayı da geride bırakıyoruz. FOMC üyeleri önümüzdeki yıl 3 faiz artışı öngörüsüne ek olarak İngiltere Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışının ardından piyasalar yeni denge çabasında.

Faiz artışının kripto paraları olumsuz yönde etkilemesinden ziyade getiri bazında Bitcoin 2020 yılından bu yana yüzde 520, S&P 500 Endeksi yüzde 33 ve altın onsu yüzde 8 getiri sağladı. Yine de artan faiz ortamında getiri arayan yatırımcılar yüksek ihtimal tarihsel getirileri göz önünde bulundurarak Bitcoin ve altcoinleri tercih edebilir.

Bitcoin dağılımının yüzde 86’sını tutan 10 BTC ve üzeri taşıyan hesapların bir kısmı Bitcoin alımını 47 bin dolar bölgesinden gerçekleştirirken, kısa vadeli yatırımcıların satış tarafında olduğunu ve son birkaç gündür borsalara Bitcoin girişlerinin yaşandığını görüyoruz. Bitcoin 50 bin dolar seviyesini kırmadığı sürece opsiyon piyasasında da satış eğiliminin fazla olması bu bağlamda baskı oluşturuyor. 42 bin dolar ana destek, 45 bin dolar ara destekler önemli. Her ne kadar BTC alımı yapan balina hesaplar olsa da yükselişe geçmek için veriler senkronize iyileşme göstermiyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.084 Değişim: -8,52% Hacim : 77.012 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.071 17.12.2021 Yüksek 2.407
Açılış: 2.279
16,5125 Değişim: 5,31%
Düşük 15,6358 17.12.2021 Yüksek 17,1783
Açılış: 15,6803
18,5312 Değişim: 4,06%
Düşük 17,7225 17.12.2021 Yüksek 19,4492
Açılış: 17,8086
953,28 Değişim: 5,08%
Düşük 905,28 17.12.2021 Yüksek 998,55
Açılış: 907,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.