Kripto paralar düşüşte! Bitcoin’de 50 bin dolar seviyesi kritik | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 50 bin doların altında işlem görürken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bitcoin 50 bin dolar seviyesini kırmadığı sürece opsiyon piyasasında da satış eğiliminin fazla olması bu bağlamda baskı oluşturuyor” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Kripto para piyasaları, merkez bankalarının sürpriz kararlarının açıklandığı haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed), varlık azaltım hızını artırmasının yanı sıra 2023 yılında 3 faiz artışı yapılacağı öngörüsü piyasalar için sürpriz olurken; dün İngiltere Merkez Bankası’nın 10 yılın zirvesine çıkan enflasyon sonrası beklenmedik bir şekilde faiz artırması da piyasalar açısından bir diğer şaşırtıcı sebep oldu. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin üzerinden gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, “Bitcoin dağılımının yüzde 86’sını tutan 10 BTC ve üzeri taşıyan hesapların bir kısmı Bitcoin alımını 47 bin dolar bölgesinden gerçekleştirirken, kısa vadeli yatırımcıların satış tarafında olduğunu ve son birkaç gündür borsalara Bitcoin girişlerinin yaşandığını görüyoruz” şeklinde değerlendirdi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 48 bin 177 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 46 bin 771 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları, saat 16.06 itibarıyla yüzde 1,77 oranında değer kaybıyla 47 bin 166 dolar seviyesinde hareket ederken; Ethereum fiyatları ise aynı dakikalarda yüzde 4,69 oranında düşüşle 3 bin 836 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BİTCOİN KRİTİK 50 BİN DOLAR SEVİYESİNİ AŞAMAZSA…

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Bitcoin ve Ethereum bu haftayı yüzde 4 değer kaybına yakın tamamlamaya hazırlanırken, oldukça kritik bir haftayı da geride bırakıyoruz. FOMC üyeleri önümüzdeki yıl 3 faiz artışı öngörüsüne ek olarak İngiltere Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışının ardından piyasalar yeni denge çabasında.

Faiz artışının kripto paraları olumsuz yönde etkilemesinden ziyade getiri bazında Bitcoin 2020 yılından bu yana yüzde 520, S&P 500 Endeksi yüzde 33 ve altın onsu yüzde 8 getiri sağladı. Yine de artan faiz ortamında getiri arayan yatırımcılar yüksek ihtimal tarihsel getirileri göz önünde bulundurarak Bitcoin ve altcoinleri tercih edebilir.

Bitcoin dağılımının yüzde 86’sını tutan 10 BTC ve üzeri taşıyan hesapların bir kısmı Bitcoin alımını 47 bin dolar bölgesinden gerçekleştirirken, kısa vadeli yatırımcıların satış tarafında olduğunu ve son birkaç gündür borsalara Bitcoin girişlerinin yaşandığını görüyoruz. Bitcoin 50 bin dolar seviyesini kırmadığı sürece opsiyon piyasasında da satış eğiliminin fazla olması bu bağlamda baskı oluşturuyor. 42 bin dolar ana destek, 45 bin dolar ara destekler önemli. Her ne kadar BTC alımı yapan balina hesaplar olsa da yükselişe geçmek için veriler senkronize iyileşme göstermiyor.

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