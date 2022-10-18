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Avrupa otomobil pazarı yüzde 7,9 arttı

18.10.2022 - 13:39 | Son Güncelleme :
Avrupa otomobil pazarı yüzde 7,9 arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomobil pazarında 2022 yılı Eylül ayında geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7,9 artış yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Eylül ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Eylül ayında yüzde 7,9 artış yaşandı. Otomobil pazarı 2022 Eylül ayında 2021 Eylül ayına göre yüzde 7,9 arttı ve toplam 1 milyon 49 bin 926 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Avrupa otomobil pazarı 972 bin 843 adetti.

Hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 9,7 azaldı. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Eylül döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 9,7 azaldı ve toplam 8 milyon 271 bin 115 adet seviyesinde gerçekleşti.

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2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 9 milyon 162 bin 177 adet olarak gerçekleşmişti. 2022 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalış ve 399 bin 224 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 18,6 ile Norveç, yüzde 9,7 ile Slovakya ve yüzde 8,5 ile Slovenya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 46,4 ile Bulgaristan, yüzde 42,2 ile İrlanda ve yüzde 39,7 ile Letonya oldu.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 22 ile Danimarka, yüzde 21,8 ile Litvanya ve yüzde 20,3 ile Norveç oldu. Ocak-Eylül döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 33,2 ile İzlanda, yüzde 15,4 ile Bulgaristan ve yüzde 8,8 ile Letonya oldu.


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