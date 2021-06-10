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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10.06.2021 - 14:53 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde -0.5'te tuttu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Piyasalarda beklenti, ECB'nin faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP)  toplam büyüklüğünde değişiklik yapmaması yönündeydi.

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Açıklamada, ECB'nin, enflasyon görünümü yüzde 2'ye yaklaşıncaya kadar faiz oranlarını mevcut veya daha düşük seviyelerde tutmayı planladığı belirtildi.

Toplam 1 trilyon 850 milyar avroluk PEPP'te net varlık alımlarının Mart 2022'ye ya da Kovid-19 krizi bitene kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, gelecek çeyrekte PEPP kapsamındaki net alımların yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapılmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ECB'nin varlık alım programı kapsamındaki net alımları da aylık 20 milyar avro seviyesinde devam ettireceği bildirildi.


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