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Avrupa’da otomobil satışları yüzde 14,1 arttı

17.11.2022 - 11:39 | Son Güncelleme :
Avrupa’da otomobil satışları yüzde 14,1 arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa otomobil pazarında 2022 Ekim ayında yüzde 14,1 artış yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ekim ayı Avrupa otomobil pazarı verilerine göre otomobil pazarı 2022 Ocak-Ekim döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,8 azaldı ve toplam 9 milyon 181 bin 660 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 9 milyon 960 bin 682 adet olarak gerçekleşmişti. 2022 Ekim ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalış ve 446 bin 664 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6’ncı ülke olarak yer aldı.

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Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; 2022 Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 18,7 ile Slovenya, yüzde 14,3 ile Danimarka ve yüzde 9,5 ile Macaristan oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 61,1 ile Letonya, yüzde 32,3 ile Bulgaristan ve yüzde 30,5 ile Slovakya oldu.

Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 21,4 ile Danimarka, yüzde 20 ile Litvanya ve yüzde 19 ile Finlandiya oldu. Ocak-Ekim döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 31,6 ile İzlanda, yüzde 16,9 ile Bulgaristan ve yüzde 12,5 ile Letonya oldu.


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