‹ Önceki Haber Merkez Bankası Beklenti Anketi yayımlandı Merkez Bankası Beklenti Anketi yayımlandı Sonraki Haber › "Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız" "Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız"

Avrupa Birliği'nin kurtarma fonu yasalaştı

12.02.2021 - 15:44
Avrupa Birliği'nin kurtarma fonu yasalaştı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 672,5 milyar avroluk kurtarma fonuna ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

 

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), "Toparlanma ve Dayanıklılık İmkanı" adlı fonun yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AP Başkanı David Sassoli, AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Von der Leyen, salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırladıkları fonun "Yeni Nesil AB" adlı 750 milyar avroluk kurtarma paketinin en önemli unsur olduğunu, bunun salgından etkilenen işletmeleri ve istihdamı destekleyeceğini anlattı.

Kurtarma programının AB içinde dayanışma ve güven mesajı verdiğine işaret eden Von der Leyen, "Güçlerimizi birleştirmeliyiz çünkü hiçbir üye ülke bu krizin üstesinden tek başına gelemez." diye konuştu.

##$HABER_1468209$##

Kurtarma fonu kapsamında, AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarında kaynak toplayacağını ve bunu dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde Avrupa genelinde yatırıma dönüştüreceğini hatırlatan Von der Leyen bu aşamadan sonra, AB üyesi ülkelerin fonun kurulması için gereken öz kaynak kararını hızlı biçimde onaylaması gerektiğine dikkati çekti ve üye ülkelerin fondan yaralanmak üzere ulusal planlarını hazırlamalarının önemine işaret etti.

Von der Leyen, "Fonların ilk kısmının üye ülkelere yıl ortasında dağıtılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Fon hakkında

AB Komisyonu, mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

"Yeni Nesil AB" adındaki 750 milyar avroluk paketin en önemli unsurunu 672,5 milyar avroluk kurtarma fonu oluşturuyor. Fon için AB Komisyonu üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alacak.

Komisyon, AB ülkelerine 360 milyar avro kredi ve 312,5 milyar avro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına da 77,5 milyar avro kaynak aktarılacak.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylamaları gerekiyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: -0,46% Hacim : 24.522 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 12.02.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.543
7,0357 Değişim: 0,14%
Düşük 7,0087 13.02.2021 Yüksek 7,0476
Açılış: 7,0258
8,5260 Değişim: -0,13%
Düşük 8,4862 13.02.2021 Yüksek 8,5445
Açılış: 8,5375
412,09 Değişim: -0,09%
Düşük 408,76 12.02.2021 Yüksek 413,90
Açılış: 412,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.