DHL CEO'su Appel, "Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Önümüzdeki yıllarda da büyük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla hizmet merkezimiz ve yeni depolarımız olacak" dedi.

Deutsche Post DHL Grup Üst Yöneticisi (CEO) Frank Appel, İstanbul Havalimanı'nda gelişmiş bir operasyon merkezi inşa etmek için 135 milyon avro yatırım yaptıklarını anımsatarak, "Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Önümüzdeki yıllarda da büyük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla hizmet merkezimiz ve yeni depolarımız olacak." açıklamasında bulundu.

DHL Türkiye açıklamasına göre, fiziksel olarak seyahat etmenin mümkün olmadığı salgın şartlarında, Appel, "Sanal CEO Turu" kapsamında bu kez DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain ve DHL Freight dahil Türkiye'deki tüm DHL birimlerinin yönetim ekipleriyle sanal ortamda toplantılar yaptı.

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"E-TİCARETİN VE ONLİNE SATIŞLARIN GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Açıklamaya göre, Frank Appel sanal ziyareti sırasında bir televizyon kanalındaki "Finans Merkezi" programına da katıldı ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) lojistik sektörü üzerindeki etkileri, aşı dağıtımı ve Türkiye'deki yatırımlar gibi konulardaki soruları yanıtladı.

Açıklamaya göre, Appel, salgının ekonomik etkileri sonucunda e-ticaretin daha hızlı büyüdüğünü belirterek, "Kovid-19 tüm sektörleri ciddi anlamda etkiledi. Öte yandan tüketici davranışı ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminden ikincisine kadar geçen sürede değişti. İnsanlar başlangıçta işlerini koruyabileceklerinden emin değildi ama ikinci sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yeniden alışveriş yapmaya başladılar. İnsanların giderek daha çok online alışveriş yapması da e-ticaret hacimlerinde muazzam artışa yol açtı. 2021 yılında e-ticaretin ve online satışların güçlü kalmaya devam edeceğini, ayrıca B2B sektöründe de bir hızlanma olacağını göreceğiz." açıklamasında bulundu.

"İLAÇ SEKTÖRÜYLE BİRLİKTE AŞILARI DÜNYAYA DAĞITMAK İÇİN SON DERECE HAZIRLIKLIYIZ"

Aşı dağıtım süreci ve küresel ekonomi üzerinde oluşturacağı olumlu etkiler konusunda iyimser olduğunu dile getiren Appel, şunları kaydetti:

"Başlangıçta hiç kimse aşıların bu yılın sonuna kadar hazır olmasını beklemiyordu. Henüz şubat ayındayız ve şimdiden belli miktarlarda üretim var. İlaç şirketleri üretim kapasitelerini daha da artıracaklar. Biz de ilaç sektörüyle birlikte aşıları dünyaya dağıtmak için son derece hazırlıklıyız. Türkiye dahil dünyanın her yanında pek çok insanın yaz sonuna kadar aşıya erişebileceğine, turizmin de olasılıkla yaz aylarında açılacağına inanıyorum. Yılın ikinci yarısında hayatın normalleşeceğine dair oldukça iyimserim."

"DAHA FAZLA HİZMET MERKEZİMİZ VE YENİ DEPOLARIMIZ OLACAK"

DHL'nin Türkiye'deki güçlü büyümesini sürdüreceğine inandığını bildiren Frank Appel, İstanbul Havalimanı'nda gelişmiş bir operasyon merkezi inşa etmek için 135 milyon avro yatırım yaptıklarını anımsattı.

Appel, "Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Ayrıca Türkiye'de şirketlerin büyümesini ve ihracatlarını artırmasını destekleyecek önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da büyük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla hizmet merkezimiz ve yeni depolarımız olacak." ifadelerini kullandı.

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