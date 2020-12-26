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Avrupa Birliği'nden dev Brexit paketi

26.12.2020 - 13:21
Avrupa Birliği'nden dev Brexit paketi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerin Brexit sürecinden olumsuz etkilenmemesi için dev kaynak ayrıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Brexit Uyum Fonu" kurulmasına yönelik düzenleme teklifini açıkladı. Buna göre, İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasın ekonomik ve sosyal sonuçları ile mücadele amacıyla fon kurulacak.

Toplam 5 milyar Euro kaynak aktarılacak fon, Brexit'ten en fazla etkilenen üye ülkelere ve ilgili sektörlerine mali destek sağlayacak.

Fon, sınır ve gümrük gibi kamu hizmetlerine, işletmelere, İngiliz karasularında balıkçılık faaliyetinde bulunanlara ve Brexit nedeniyle işini kaybedenlerin eğitimine mali destek verecek.

Söz konusu fon teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlik ile başta ticaret olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağladı.


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