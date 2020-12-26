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Bitcoin fiyatlarında yeni zirve

26.12.2020 - 13:28
Bitcoin fiyatlarında yeni zirve | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, özellikle yıl sonuna doğru gelen alımların desteğinde 24 bin 967 dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.27 artışla 24,833.76 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 8.62 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolarlık artışla 461.54 milyar dolara yükseldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (Securities and Exchange Commission - SEC), Ripple Labs’i bazı satış ihlalleri nedeniyle dava edeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle haftalık kaybı yüzde 50’yi aşan Ripple (XRP), son 24 saatte yüzde 12.27 düşüşle 0.30 dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 59 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından, bir tanesi XRP olmak üzere iki tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 27 milyar dolar artışla 670 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 192 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,115 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,199 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.9’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.27 artışla 24,833.76 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.78 artışla 623.64 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 12.27 düşüşle 0.30 dolar,

5.Litecoin yüzde 14.14 artışla 128.88 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 3.11 artışla 318.74 dolar,

7.Cardano yüzde 0.41 artışla 0.15 dolar,

8.Binance Coin yüzde 0.68 artışla 33.04 dolar,

9.Polkadot yüzde 0.54 artışla 5.18 dolar,

10.Chainlink yüzde 0.28 artışla 11.36 dolardan işlem görüyordu.


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