‹ Önceki Haber İngiltere’nin AB’ye ihracatı sert geriledi İngiltere’nin AB’ye ihracatı sert geriledi Sonraki Haber › Sanayi üretimi beklentileri aştı! Ekonomistler değerlendirdi Sanayi üretimi beklentileri aştı! Ekonomistler değerlendirdi

Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi ocak ayında arttı

12.03.2021 - 14:22
Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi ocak ayında arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,8, Ocak 2020'ye göre de yüzde 0,1 arttı.

##$HABER_1468698$##

AB'de sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,7, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,3 yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da, yüzde 3,4 ile Yunanistan ve Fransa'da ve yüzde 3,1 ile Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Estonya ve Letonya'da, yüzde 1,3 ile Portekiz'de ve yüzde 0,7 ile İspanya'da kaydedildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 0,06% Hacim : 19.868 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.549 12.03.2021 Yüksek 1.562
Açılış: 1.558
7,5601 Değişim: 1,13%
Düşük 7,4594 12.03.2021 Yüksek 7,6170
Açılış: 7,4759
9,0385 Değişim: 0,69%
Düşük 8,9387 12.03.2021 Yüksek 9,0911
Açılış: 8,9765
418,07 Değişim: 0,88%
Düşük 413,14 12.03.2021 Yüksek 418,72
Açılış: 414,42
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.