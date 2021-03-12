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İngiltere’nin AB’ye ihracatı sert geriledi

12.03.2021 - 14:14
İngiltere’nin AB’ye ihracatı sert geriledi | Ekonomi Haberleri

İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı 2021 yılının ocak ayında yüzde 40,7 azaldı.

 

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) dış ticaret verilerine göre, İngiltere’nin 2021 yılının ocak ayında Avrupa Birliği’ne (AB) gerçekleştirdiği ihracatının yüzde 40,7 azalarak 8,1 milyar sterline gerilediği bildirildi. Böylece ülkenin AB’ye ihracatı ocak ayında 5,6 milyar sterlin azalmış oldu. Aynı ayda İngiltere’nin AB’den ithalatı ise yüzde 28,8 azalarak 16,2 milyar sterline geriledi.

Ülkenin AB’den 2021 yılının ocak ayında ithalatı 6,6 milyar sterlin azalmış oldu. İngiltere’nin AB dışındaki ülkelere ihracatı 2021 yılının ocak ayında 200 milyon sterlin artarak 14,1 milyar sterline yükselirken, AB dışındaki ülkelerden ithalatı 2,4 milyar sterlin azalarak 16,1 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti.

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ONS verilerine göre İngiltere’nin 2021 yılının ocak ayında toplam ihracatı yüzde 19,3 azalarak 22,2 milyar sterline geriledi. Ülkenin ocak ayındaki toplam ithalatı da yüzde 21,6 azalarak 32,3 milyar sterlin olarak kayıtlara geçti.

ONS İstatistik Uzmanı Jonathan Athow verilere ilişkin olarak, İngiltere’nin AB ile ihracat ve ithalatındaki azalışta, ağırlıklı olarak şirketlerin daha önce anlaşmasız ayrılık olasılığını göz önünde bulundurarak stok yapmış olmasının etkili olduğunu belirtti.


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