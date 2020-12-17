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Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sert geriledi

17.12.2020 - 12:43
Avrupa Birliği'nde otomobil satışları sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı kasım ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 düştü.

 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), kasım ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, kasım ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 897 bin 692'ye geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre Bulgaristan’da yüzde 45,2, Slovenya’da yüzde 33, Portekiz’de yüzde 27,9 Fransa’da yüzde 27, Estonya’da yüzde 25,8, Hırvatistan’da yüzde 23,5, İspanya’da yüzde 18,7, Belçika’da yüzde 15,8, Hollanda ‘da yüzde 14,3, Avusturya’da yüzde 12,8, İtalya’da yüzde 8,3 ve Almanya’da yüzde 3 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Kasım 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 azalarak 8 milyon 911 bin 131 seviyesine düştü.

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AB üyesi 27 ülke arasında kasım ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 290 bin 150, İtalya'da 138 bin 405, Fransa'da 126 bin 47 ve İspanya'da 75 bin 708 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 230 bin 556 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 135 bin 622 otomobil sattı. Renault Grubu ise 99 bin 310 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.


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