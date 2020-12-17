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Hyundai'den Rekabet Kurumuna başvuru

17.12.2020 - 12:51
Hyundai'den Rekabet Kurumuna başvuru | Ekonomi Haberleri

Hyundai, Assan Otomotiv'in hisse devri için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC'nin Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla HAOS'un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu. Başvuru, kurum bünyesindeki Rekabet Kurulunda değerlendirilecek.


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