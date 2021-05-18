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Avrupa Birliği ilk çeyrekte daraldı

18.05.2021 - 13:08
Avrupa Birliği ilk çeyrekte daraldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 küçüldü.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin birinci çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş kaydetti.

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GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Portekiz’de yüzde 3,3, Letonya’da yüzde 2,6, Slovakya’da yüzde 1,8, Almanya’da yüzde 1,7, Danimarka’da yüzde 1,5, İspanya’da yüzde 0,5, İtalya’da yüzde 0,4 azaldı.

Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Portekiz’de yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 4,3, Almanya’da yüzde 3, Avusturya’da yüzde 2,7, Hollanda’da yüzde 2,6, Çekya ve Letonya’da yüzde 2,1, İtalya'da yüzde 1,4 düştü.

İSTİHDAM BİRİNCİ ÇEYREKTE DÜŞTÜ

İstihdam, 2021'in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 0,3 geriledi. Söz konusu dönemde istihdam, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla ise AB'de yüzde 1,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1 düşüş gösterdi.


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