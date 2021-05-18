Arçelik borçlanma aracı ihracı için toplantılara başlıyor | Ekonomi Haberleri

Arçelik, yurtdışı borçlanma aracı ihracı için bugün yatırımcı toplantılarına başlamayı planlıyor.

Arçelik yurtdışı borçlanma aracı ihracı için 18 Mayıs'ta bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısına başlanmasının planlandığını duyurdu. Arçelik, yurtdışında 1 milyar dolar tavanlı borçlanma aracı ihracı için Mart ayında SPK'dan onay almıştı.

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecektir" denilirken, ihraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşullarının söz konusu toplantıları takiben belirleneceği belirtildi.

İhraçla ilgili yetkilendirilen kurumlar arasında J.P. Morgan, Merrill Lynch ve MUFG Securities bulunuyor.

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