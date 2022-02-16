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Avrasya’dan 5 yılda 79 milyon araç geçti

16.02.2022 - 10:13
Avrasya’dan 5 yılda 79 milyon araç geçti | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’yle ilgili güncel rakamları paylaştı.

Tünelden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine katkısının ise toplam 8.1 milyar lira olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada tünelin İstanbul trafiğini rahatlattığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8.1 milyar liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLÜ UYGULAMA

Bakan Karaismailoğlu’nun yaptığı açıklamada dikkat çeken diğer detaylar ise şu şekilde; “Avrasya Tüneli, 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladı. Ayrıca, 5 yılda toplam 37.2 ton atık geri kazanıldı. Tünel, emisyon azaltımına 50 bin ton katkıda bulundu ve bu sayede yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edilmiş olundu. Türkiye’de ilk kez uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, 2021 yılında İnşaat ve Mühendislik sektörünün saygın yayınlarından NCE tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8.5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12’ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu.”


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