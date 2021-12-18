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Asgari ücrette yeni dönem

18.12.2021 - 09:53
Asgari ücrette yeni dönem | Ekonomi Haberleri

Yeni asgari ücret düzenlemesi ile ilgili olarak Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Kavlak, “Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olması ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacak. AGİ, gelir vergisiyle ilgilidir. Asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor” dedi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, asgari ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.

AGİ’DEN KAYIP OLMAZ

Hürriyet’e konuşan Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk-İş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında varılan mutabakatın çalışma hayatına yansımalarını anlattı. Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olmasının ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacağını belirten Kavlak, “Çünkü AGİ, medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren, tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirinin vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, Gelir Vergisi’yle ilgilidir. Bu nedenle Gelir Vergisi’yle ilgili düzenleme yapılıp, asgari ücrete kadar olan kazançlardan Gelir Vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor. AGİ zaten Gelir Vergisi’nin bir kısmının çalışana geri ödenmesiydi. Şimdi ise, ücret ve maaşlarda Gelir Vergisi’nin asgari ücrete kadar olan kısmı tamamen sıfırlanıyor. Dolayısıyla AGİ’den dolayı hiçbir kayıp yaşanmayacak, ücretler düşmeyecek. İlk olarak bu kafa karışıklığını düzeltelim” ifadelerini kullandı.

ARTIŞ SAĞLAYACAK

Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisi dışında bırakılmasıyla birlikte ücretlerde artış olacağını kaydeden Kavlak şunları anlattı: “Hiçbir değişiklik olmasa bile, sadece bu düzenlemenin etkisiyle bekâr çalışanların ücretlerinde 300 TL, evli ve bir çocuklu çalışanlarda ise 169 TL düzeyinde bir artış olacak. Ayrıca gelir vergisinde birinci dilim, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekildi. Bu da işverenleriyle brüt anlaşma imzalayan çalışanları yakından ilgilendiriyor. Bu çalışanlarımızın da ücretlerinde yüzde 4.1’den başlayıp, yüzde 7.6’ya kadar değişen oranlarda artış olacak. Dolayısıyla asgari ücret artışından dolayı kimsenin kaybı olmayacak, tam tersine olumlu yansımalarını göreceğiz. Ama tabii bu düzenlemeyle ilgili uygulama detaylarının TBMM’ye sevk edilecek yasa teklifiyle netleşmesi gerekiyor. Biz de bu yasa teklifini bekliyoruz.”

İŞSİZLİK MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI DA ARTACAK

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesi, işsizlik maaşından yaşlılık aylığına kadar birçok ödemeyi de yakından ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar veriliyor. Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 lira olacak. Bunun yanı sıra yine asgari ücrete göre belirlenen yaşlılık aylığı 2021’deki 864.89 lira seviyesinden bin 301 TL’ye çıkacak. Engelli aylığı da bin 35 TL’den bin 558 TL’ye çıkacak. Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret artışından etkilenecek. GSS primi 2021’de 107 iken, 2022’de 161 lira olacak.


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