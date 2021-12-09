Asgari ücret zammı 4. toplantıya kaldı! Artış ne kadar olacak? | Ekonomi Haberleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde sendika genel merkez binasında bir araya geldi. Asgari Ücret Komisyonu'nun TİSK'te yapılan üçüncü toplantısında anlaşma sağlanamadı. Taraflar dördüncü kez tekrar bir araya gelecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK'in itirazları var. 'Daha farklı ücretler belirliyoruz' deniyor Türk-İş tarafından. TİSK 3 bin 100 olarak uygun buluyor. Türk-İş '3 bin 900 liranın altına düşmez' diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK. Türk-İş ise 'Refah payı ekleyelim' dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik." ifadelerini kullandı.

Önder, "Bu sene ilk defa 3. toplantıyı bu kadar erken yaptık. 4. toplantı karar toplantısı olacak. Ama işçi ve işveren temsilcilerimizle diyaloglar sürüyor. Son toplantı için 3 tarafa da uygun olan tarihte size açıklayacağız. Sıkışık bir takvimimiz var. Ama geçmiş yıllara göre daha erken açıklanacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"İŞVERENLE UYUŞMAZLIKLARI GİDEREMEDİK"

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat tarafından yapılan açıklamada ise "Zor bir süreç yaşıyoruz. Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz şartlar içinde sıkıntıların giderileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta aynı değil. İşverenle uyuşmazlıkları gideremedik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında fark var. Son bir buçuk ayda anormal şekilde artan enflasyon ve günlük fiyatların 2 defa değişmesi dar gelirli insanlarımızı zora sokuyor. Yaşanan enflasyon... Büyümeden de refah payı alarak asgari ücret bekliyoruz. Değerlendirmelerimiz geçerlidir. Çok ifade edilen çalışanların refah seviyesinin artacağı asgari ücret bulamadık. 415 kalem üzerinden TÜİK değerlendirme yapıyor. Ana kalemler 30 civarında gıda, konut, elektrik, su, eğitim, kültür ele alındığında yüzde 50'den fazla arttığı görülüyor. Bu oranlara yakın oranların olması gelir dağılımı adaletsizliğini önleyecek rakama ulaşmaktı amacımız." ifadelerini kullandı.

Irgat, "Şu anda çarşıya pazara manava gidince yaşanan artışı görüyorsunuz. Son bir buçuk ayda bile ciddi fiyat artışı söz konusu. 2022 daha başındayız. Tüm yıl uygulanacak bu asgari ücret. Şu an üretici enflasyonunun tüketiciye yansıması kaçınılmaz. Tüm bu yapıyı değerlendirerek ona göre rakamlar belirlememiz gerekir. İnsanların hayat seviyesini yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

AKANSEL KOÇ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız olmak üzere hiçbiri için farklı tavrımız olmayacak. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı rakamlar bizim için geçerlidir. Kuruluşlar var ama bizim esas aldığımız kuruluş TÜİK'tir. 3 konuda mutabakata vardık. SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi.

5 puanlık işveren desteğinin çalışanlara da sağlanması. Birinci vergi diliminin yıllık asgari ücret dilimine çekilmesi. İşveren desteğinin toplu sözleşmeli yerlerde yüzde 6, toplu sözleşme olamayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması. Çalışanlarımız enflasyona karşı korunacak. Türk-İş de hesapladı. Bizler de hesaplıyoruz." açıklamasında bulundu.

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