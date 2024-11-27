Asgari ücret maratonu başlıyor

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Asgari ücrette zam pazarlığı önümüzdeki ay başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında başlayacağına işaret etti. 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücrete ilişkin Işıkhan, “Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız” dedi.

İLK TOPLANTI BAKANLIKTA

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapan komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacak. Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türkiye TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Hükümeti temsilen de 5 üye yer alıyor. TÜRK-İŞ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da asgari ücretli çalışanlara komisyon toplantısında yer verecek.

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NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılırsa 17 bin 2 lira olan asgari ücret 21 bin 252 liraya çıkacak. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması halinde ise yeni ücret 22 bin 102 lira, yüzde 35 oranında zam yapılırsa 22 bin 952 lira olacak.