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Asgari ücret komisyonu aralıkta toplanıyor

09.11.2022 - 09:55 | Son Güncelleme :
Asgari ücret komisyonu aralıkta toplanıyor | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimine ilişkin, “Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bilgin, “Asgari ücret için işverene ek destek, teşvik verilecek mi?” sorusuna ise “Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır” diyerek yanıtladı. Bilgin, “Sözleşmelilere kadro ne zaman gelir?” sorusuna, “Kamu kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor, görüştüğümüz bir iki konu daha var. Sözleşmeliler kapsamında 500 bin civarında kişi yer almaktadır” yanıtını verdi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bakan Bilgin, EYT konusunda da “Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur” diye konuştu. 


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