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‘Asgari ücret diğer ücretleri de yükseltiyor’

07.12.2022 - 11:04 | Son Güncelleme :
‘Asgari ücret diğer ücretleri de yükseltiyor’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu’na asgari ücret mesajları damgasını vurdu.

Hürriyet gazetesinden Haber Boyacıoğlu'nun haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin temel ücret olduğu eleştirilerine karşı çıkarken, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işverenlere “Asgari ücretin üzerine çıkın” mesajı verdi. Akkol genel kurulda yaptığı konuşmada asgari ücretle ilgili ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini vurgularken, “Ayrıca, her zaman ifade ediyoruz. Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkanı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. Sizin huzurunuzda bunu bir kez daha söylüyorum” diye konuştu. En önem verdikleri konulardan birinin çalışma hayatındaki kutuplaşma olduğunu vurgulayan Akkol, “Devlet ayrı, işçi kesimi ayrı, işveren ayrı gibi bir algımız vardı. Bu algıyı keskinleştiren söylemler, aksiyonlar hayatımızda halen var. Biz TİSK olarak bu ayrıma inanmıyoruz. Devlet bizim devletimiz, işçi bizim işçimiz, girişimci bizim girişimcimiz” diye konuştu.

Genel kurulda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, asgari ücretle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Çalışma hayatındaki asgari ücretli oranının yüzde 37 olduğunu belirten Bilgin, “Sayın Cumhurbaş-kanımızın öncülüğünde geçen yıl asgari ücret politikası fevkalade önemlidir. ‘Asgari ücret temel ücret oldu’ diye bir eleştiri var. Bu bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37 oranında. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de yeniden ayarla-nıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.


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