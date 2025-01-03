‘Asgari’ fırsatçılarına ceza yağdı

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Ticaret Bakanlığı, 81 ilde 25-31 Aralık tarihleri arasında yaptığı market denetimlerinde 14 milyon, 30-31 Aralık’ta yaptığı kafe, restoran denetimlerinde de 10 milyon lira ceza kestiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerimiz 81 ilde yoğun bir şekilde devam etti” denildi. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı:

YAKLAŞIK 578 BİN ÜRÜN İNCELENDİ

“25-31 Aralık tarihleri arasında, 81 ilde gerçekleştirilen market denetimlerinde 5 bin 846 işletme, 577 bin 672 adet ürün denetlendi. 6 bin 662 üründe ihlal tespit edilerek toplamda 13 milyon 838 bin 753 TL cezai işlem uygulandı. 3 bin 479 firma hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatıldı.

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Market denetimlerinde İstanbul, 797 market denetimi ile ilk sırada, Ankara 436 marketle ikinci, Antalya 411 market denetimiyle üçüncü sırada yer aldı.

En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan iller ise sırasıyla 154 bin 922 adet ürünle Ankara, 93 bin 603 ürün ile Antalya ve 73 bin 31 ürün denetimiyle İstanbul oldu.

EN FAZLA İHLAL İSTANBUL’DA

En yüksek sayıda ihlal tespit edilen iller ise 2 bin 932 ihlalle İstanbul, bin 806 ile Ankara ikinci, 506 ihlal tespiti ili Elazığ üçüncü sırada yer aldı.

Market denetimlerini uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, İstanbul ilimizde 6 milyon 450 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. İstanbul’u sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 TL cezai işlem ile Ankara ve 266 bin 200 TL idari para cezası ile Bursa takip etti.

Denetimler neticesinde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerimiz ise 795 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, Ankara’da 436, İzmir ilimizde 136 firma hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatıldı.”

30-31 Aralık tarihlerinde yeni yıl fırsatçılarına yönelik denetimlerde ise kafe, restoranlara 9 milyon 897 TL ceza kesildi.

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ANKARA VE BURSA TAKİP ETTİ

Bu tarihler arasında ise 81 ilde toplam 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlendi. 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9 milyon 897 bin TL cezai kesildi. 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırma süreci başlatıldı.

Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok denetlenen il 934 işletmeyle İstanbul olurken, onu 496 işletmeyle Ankara ve 270 işletmeyle Antalya izledi.

En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan iller ise sırayla 92 bin 13 ürünle İstanbul, 43 bin 381 ürünle Ankara, 21 bin 53 ürünle Antalya oldu.

Denetimler neticesinde İstanbul’da 2 bin 829, Ankara’da 455 ve Bursa’da 282 ihlal tespit edildi.

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Kafe, restoran denetimlerinde İstanbul’a 6 milyon 223 bin, Ankara’ya 1 milyon, Bursa’ya 620 bin TL ceza yazıldı.